В Росавиации уточнили рекомендацию по отказу россиян от неслужебных поездок за рубеж

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Рекомендация Росавиации воздержаться от поездок за рубеж неслужебного характера касалась только Европы и Канады. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Росавиации уточнили рекомендацию по отказу россиян от неслужебных поездок за рубеж
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  • © Caroline Purser

«В материалах, направленных в СМИ, содержалась рекомендация воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, речь шла о ряде стран Европы и Канаде, прямое авиасообщение с которыми в настоящее время ограничено.

По информации ведомства, «возвращение оттуда будет связано в текущих условиях со значительными сложностями».

Ранее Росавиация рекомендовала воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время.

Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

В связи с закрытием воздушного пространства над некоторыми странами более 27 тыс. российских туристов остаются за рубежом.

Подробнее — в материале RT.

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