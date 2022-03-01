В Росавиации уточнили рекомендацию по отказу россиян от неслужебных поездок за рубеж
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«В материалах, направленных в СМИ, содержалась рекомендация воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, речь шла о ряде стран Европы и Канаде, прямое авиасообщение с которыми в настоящее время ограничено.
По информации ведомства, «возвращение оттуда будет связано в текущих условиях со значительными сложностями».
Ранее Росавиация рекомендовала воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время.
Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.
В связи с закрытием воздушного пространства над некоторыми странами более 27 тыс. российских туристов остаются за рубежом.
Подробнее — в материале RT.