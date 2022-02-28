«Хорошо, что узнали не в аэропорту»: более 27 тысяч российских туристов застряли за рубежом из-за отмены рейсов

В связи с закрытием воздушного пространства над некоторыми странами более 27 тыс. российских туристов остаются за рубежом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Профильные ведомства планируют организовать вывоз сограждан по гуманитарным каналам.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД РФ организовать вывоз туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. По оценкам Ассоциации туроператоров России, всего за границей находится более 150 тыс. россиян, из них более 27 тыс. человек оказались в странах, откуда улететь в РФ на данный момент проблематично. К ним относятся государства, объявившие о закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских полётов российских авиаперевозчиков, а также формально открытые страны, куда после этого объявления стало невозможно добраться.

Так, в странах Карибского бассейна могут находиться 16—18 тыс. наших соотечественников. Хотя Мексика, Куба и Доминиканская Республика не закрывали своё воздушное пространство для российских самолётов, прежний трансатлантический маршрут проложить, с учётом ограничений на полёты ЕС и Канады, нельзя. Крупнейшие туроператоры объявили о приостановке продаж программ и о том, что все рейсы в эти страны планируются только в вывозном формате.

Основные сложности связаны с вывозом туристов из стран ЕС. Например, 27 февраля самолёт «Уральских авиалиний», который летел за россиянами на Мадейру, был принудительно развёрнут в воздухе и вынужденно вернулся в Москву. Порядка 200 туристов из РФ застряли на острове.

«Сотрудники консульского отдела установили с ними контакт, — сообщается на сайте посольства РФ в Португалии. — Угрозы жизни и здоровью нет. Прорабатываем варианты организации их вылета в Москву. Необходимую поддержку, в том числе в подборе вариантов временного размещения, оказывает инициативная группа россиян, постоянно проживающих в этом автономном регионе Португалии».

Там также опровергли опубликованную в местных СМИ информацию, что посольство в Лиссабоне «бездействует», «молчит» и «не отвечает на обращения». «Допускаем, что могли сказаться технические факторы: сайт посольства и его электронная почта, расположенные на домене МИД России mid.ru, стали объектами мощнейшей кибератаки извне, в результате чего работают с перебоями», — добавили в дипмиссии.

«До последнего не верили»

В Болгарии находятся порядка 3,5 тыс. россиян, в том числе организованные и самостоятельные туристы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Как сообщила чиновница в своём аккаунте в соцсетях, она провела телефонный разговор с болгарскими коллегами и попросила помочь продлить пребывание российских туристов в местных гостиницах, «если не на безвозмездной основе, то хотя бы на максимально приемлемых условиях». Министр туризма Болгарии Христо Проданов заверил главу Ростуризма в том, что «предпримет необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания наших туристов в Болгарии, в том числе окажет содействие в размещении в гостиницах на оптимальных условиях». Кроме того, он предложил помощь в организации воздушного коридора для вывоза российских туристов, добавила Зарина Догузова.

По её словам, Ростуризм в ближайшее время планирует серию аналогичных звонков с министрами туризма ряда стран, с которыми прекращено авиасообщение.

В частности, уже запрошены переговоры с туристическим ведомством Венгрии, откуда на 28 февраля должны были вылететь первые вывозные рейсы. По оценкам аналитиков АТОР, сейчас оттуда не могут вернуться домой порядка 400 туристов.

Москвичка Ольга Петрова прилетела в Будапешт 22 февраля отметить день рождения с подругой. Улетать она должна была 27 февраля. «Этот день я, видимо, не забуду уже никогда. До последнего не верили, что это станет не «страшилкой от ЕС и США», а реальностью. За три часа до рейса домой пришло сообщение, что полёт отменяется. Приехали в аэропорт, там сначала переоформили билеты на 4 марта и дали ваучер на гостиницу. Однако пока довезли нас до гостиницы, пришло письмо об отмене и этого рейса», — рассказала она RT.

Ольга ещё в аэропорту также купила билет другой авиакомпании на 2 марта, но она подозревает, что и этот рейс не состоится. «Многие наши туристы с рейса смогли купить полёт в Хельсинки через Германию и в Турцию, — продолжает она. — Но из Турции билеты от 65 тыс. У многих людей нет денег, потому что карты не работают. У многих заканчивается виза, а у кого она длительная, боятся аннуляции из-за превышения сроков пребывания за пределами РФ. Люди собирались обращаться в посольство, чтобы их забрали вывозными рейсами. Но непонятно, насколько быстро это будет организовано. Авиакомпания предоставила отель всего на три ночи».

Девушка планирует добраться до знакомых подруги в Сербии, которые предложили бесплатно пожить у них неделю: «Если честно, голова кипит. Сложно принимать решения при таком уровне стресса. Сайты авиакомпаний, МИД, Ростуризма тут практически не работают, люди обмениваются информацией в мессенджерах или на ресепшене. В общем, паника присутствует».

В Греции и на Кипре может находиться в общей сложности порядка 4 тыс. самостоятельных и организованных туристов, считают в АТОР. «Нас двое взрослых и трое детей, рейс из Ларнаки должен был состояться в 15:20, но в четыре утра пришло сообщение о его отмене, — рассказала RT москвичка Юлия. — Хорошо, что мы узнали об этом не в аэропорту, пройдя все кордоны. Мы купили билеты Ларнака — Каир — Хургада — Москва с вылетом в 19 часов, надеюсь, не застрянем в Египте. 150 тыс. рублей на пятерых, плюс тесты для детей стоили Є75 — он нужен там всем, кто без прививок и старше шести лет».

Впрочем, некоторым туристам всё же удаётся относительно без проблем добраться до дома. «У нас был запланирован вылет из Афин греческой авиакомпанией в 8:15, но в половине шестого утра появилось сообщение, что рейс отменён, — рассказал RT житель Санкт-Петербурга Георгий. — В итоге было принято решение доехать до аэропорта и определяться на месте. В аэропорту представители перевозчика поменяли билет на билет через Стамбул без каких-либо доплат и проблем. В данный момент мы уже в Стамбуле, ждём следующий рейс».

«Высокая нагрузка»

«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой, — отмечается в сообщении Ростуризма. — Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведётся Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объёмов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».

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Чтобы попасть в списки на вывозные рейсы, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России или оставить соответствующую заявку на горячей линии.

Все опрошенные RT туристы говорили о том, что и приложение, и телефонные линии работают с перебоями. Если же удаётся дозвониться, то турист сначала должен прослушать пространное сообщение автоответчика о доставке лекарств и продуктов на дом и только потом получает возможность связаться с оператором.

Глава Ростуризма сообщила, что проблема в работе приложения связана с DDoS-атаками, «идёт работа над её решением». В официальном Telegram-канале ведомства также отмечалось, что «ввиду частых обращений граждан возможны сбои в работе приложения» и «перегрузка телефонной линии». При этом, если туристы будут пробовать вернуться через третьи страны за свой счёт, не дожидаясь организации вывозных рейсов, затраты на покупку авиабилетов и трансфер им не компенсируют, добавила Зарина Догузова.