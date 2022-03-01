В Курской области собрали более 20 т гумпомощи для жителей Донбасса
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В настоящее время помощь распределяют по пунктам временного размещения Курской области, передаёт ОТР. Местные жители приносят необходимое эвакуированным на базу аварийно-спасательной службы региона.
Наряду с этим в Новом Уренгое загружают две фуры с гуманитарной помощью, которые отправятся в Ростовскую область, сообщает «Ямал-Медиа».
В общей сложности Ямал отправит туда почти 35 т продуктов питания, предметов первой необходимости, а также бытовой техники. Приём товаров первой необходимости вёлся на базе местных отделений партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что в Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из ДНР и ЛНР.