В Курской области собрали более 20 т гумпомощи для жителей Донбасса

Короткая ссылка
В Курской области за неделю собрали более 20 т гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Половину уже отправили в Ростов. Следующую партию отправят нуждающимся во вторник, 1 марта.
В Курской области собрали более 20 т гумпомощи для жителей Донбасса
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

В настоящее время помощь распределяют по пунктам временного размещения Курской области, передаёт ОТР. Местные жители приносят необходимое эвакуированным на базу аварийно-спасательной службы региона.

Наряду с этим в Новом Уренгое загружают две фуры с гуманитарной помощью, которые отправятся в Ростовскую область, сообщает «Ямал-Медиа».

В общей сложности Ямал отправит туда почти 35 т продуктов питания, предметов первой необходимости, а также бытовой техники. Приём товаров первой необходимости вёлся на базе местных отделений партии «Единая Россия». 

Ранее сообщалось, что в Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить