В Курской области собрали более 20 т гумпомощи для жителей Донбасса

В Курской области за неделю собрали более 20 т гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Половину уже отправили в Ростов. Следующую партию отправят нуждающимся во вторник, 1 марта.

В настоящее время помощь распределяют по пунктам временного размещения Курской области, передаёт ОТР. Местные жители приносят необходимое эвакуированным на базу аварийно-спасательной службы региона.

Наряду с этим в Новом Уренгое загружают две фуры с гуманитарной помощью, которые отправятся в Ростовскую область, сообщает «Ямал-Медиа».

В общей сложности Ямал отправит туда почти 35 т продуктов питания, предметов первой необходимости, а также бытовой техники. Приём товаров первой необходимости вёлся на базе местных отделений партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из ДНР и ЛНР.