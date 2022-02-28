В Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из Донбасса

В Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из ДНР и ЛНР.

Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Он отметил, что на данный момент область готова принять 440 человек.

«Если понадобится, мы готовы принять ещё 300 человек, обеспечить питанием, организовать для детей обучение и предоставить соцподдержку», — добавил Чибис.

Также стало известно, что в Симферополе провели благотворительную ярмарку в помощь детям Донбасса, передаёт «Крым 24». Акция была организована в Петро-Павловском соборе.

«Эта акция посвящена всем тем, кто в это сложное время является беженцами. Прежде всего это дети. И в образовательные учреждения нашего города уже сейчас поступают учащиеся с эвакуированных мест. Соответственно, мы стараемся не быть равнодушными», — заявила директор Таврической школы-гимназии №20 имени Святителя Луки Крымского Елена Титянечко.

Ранее сообщалось, что Курская область приняла 1500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, в том числе 840 детей.