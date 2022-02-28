Автоэксперт Кадаков прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке России

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что если говорить о покупке машины в ближайшее время, то её стоит купить.

«В России сузится линейка авто на продажу. Кроме того, подорожают также и запчасти, поэтому не лишним будет прямо сейчас купить необходимые комплекты расходников на ближайшие два-четыре года», — сказал Кадаков.

По его мнению, также стоит приобрести другие предметы зарубежного производства, например домкрат, магнитолу, видеорегистратор.

Ранее сообщалось, что эксперты «СберАвто» провели исследование, согласно которому регионами России с самыми низкими ценами на автомобили в январе стали Воронежская (470 тыс. рублей), Ростовская (597 тыс.) и Тюменская (610 тыс.) области.