Автоэксперт Кадаков прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке России

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке России.
Автоэксперт Кадаков прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что если говорить о покупке машины в ближайшее время, то её стоит купить.

«В России сузится линейка авто на продажу. Кроме того, подорожают также и запчасти, поэтому не лишним будет прямо сейчас купить необходимые комплекты расходников на ближайшие два-четыре года», — сказал Кадаков.

По его мнению, также стоит приобрести другие предметы зарубежного производства, например домкрат, магнитолу, видеорегистратор.

Ранее сообщалось, что эксперты «СберАвто» провели исследование, согласно которому регионами России с самыми низкими ценами на автомобили в январе стали Воронежская (470 тыс. рублей), Ростовская (597 тыс.) и Тюменская (610 тыс.) области.

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