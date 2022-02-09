Эксперты «СберАвто» рассказали о средних ценах на автомобили в регионах России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Наибольший средний чек оказался в Москве — 1,5 млн рублей.
Далее следуют Татарстан и Кемеровская область (1,22 млн и 1,21 млн соответственно), Вологодская область (1,18 млн) и Санкт-Петербург (1,11 млн).
По данным экспертов, 66% от всех сделок в январе 2022 года были оформлены в кредит.
Ранее автоэксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач (МКПП).