Эксперты «СберАвто» рассказали о средних ценах на автомобили в регионах России

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Эксперты «СберАвто» провели исследование, согласно которому регионами России с самыми низкими ценами на автомобили в январе стали Воронежская (470 тыс. рублей), Ростовская (597 тыс.) и Тюменская (610 тыс.) области.
Эксперты «СберАвто» рассказали о средних ценах на автомобили в регионах России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Наибольший средний чек оказался в Москве — 1,5 млн рублей.

Далее следуют Татарстан и Кемеровская область (1,22 млн и 1,21 млн соответственно), Вологодская область (1,18 млн) и Санкт-Петербург (1,11 млн).

По данным экспертов, 66% от всех сделок в январе 2022 года были оформлены в кредит.

Ранее автоэксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин  в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач (МКПП).

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