В Калининградской области рассказали о работе по предоставлению мер соцподдержки в феврале

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В Калининградской области в феврале 2022 года 260 тыс. жителей получили меры социальной поддержки. Из них более 43 тыс. — это семьи с детьми, в том числе многодетные.
В Калининградской области рассказали о работе по предоставлению мер соцподдержки в феврале
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  • © Sam Diephuis

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Жителям региона доступны региональные и федеральные меры соцподдержки, среди которых ежемесячные пособия и выплаты многодетным, студенческим семьям, на ребёнка-инвалида, ветеранам труда и другим льготным категориям, а также компенсации по оплате коммунальных услуг, единовременные выплаты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 45 тыс. семей с низкими доходами получают ежемесячную президентскую выплату на первенца в Московской области.

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