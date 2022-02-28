Тюменские энергетики стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года — 2021»

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Сотрудники компании «Россети Тюмень» стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года — 2021».
Тюменские энергетики стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года — 2021»
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen_

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Всего в конкурсе принимали участие почти 1 тыс. человек в 49 номинациях.

Финалистами от тюменского региона стали Анатолий Дьяков, Иоанн Кирий, Ильяр Уразалиев и Анастасия Александрова. Все они авторы научных и технических работ, победители конкурсов различного уровня.

Конкурс «Инженер года» проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты России, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодёжи и Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО в два раза вырос спрос на специалистов в сфере добычи газа и нефти.

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