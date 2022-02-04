В ЯНАО в два раза вырос спрос на специалистов в сфере добычи газа и нефти

Пресс-служба рекрутингового сервиса hh.ru сообщила, что, по результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе более чем в два раза выросло число вакансий для специалистов в сфере добычи сырья.

Об этом сообщает URA.RU.

«На сегодняшний день в ЯНАО открыто более 300 вакансий для специалистов в сфере добычи сырья. Наиболее востребованы машинисты, инженеры-технологи, геодезисты», — сообщили в пресс-службе агентства.

Уточняется, что в большинстве вакансий заработная плата превышает 100 тыс. рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что число вакансий на удалёнке в Калининградской области увеличилось в три раза, а количество резюме с выбором дистанционного формата работы — на 177%.