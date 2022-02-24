В Минтрансе сообщили о планах открыть временный хаб в Сочи до нормализации авиасообщения

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Временный хаб будет открыт в Сочи для нормализации авиасообщения, которое было временно изменено в аэропортах юга России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в российском Минтрансе.
В Минтрансе сообщили о планах открыть временный хаб в Сочи до нормализации авиасообщения
  • РИА Новости

«Для полной нормализации авиасообщения принято решение создать на базе аэропорта в Сочи временный хаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ранее глава российского Минтранса Виталий Савельев заявил, что ситуация в аэропортах на юге России нормализовалась.

Росавиация поручила авиакомпания организовать возврат средств гражданам, у которых были билеты на отменённые рейсы, или альтернативные маршруты на юг России.

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