Глава Крыма Аксёнов: решение о подаче воды на полуостров примут 25 февраля

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Решение о подаче воды в Крым будет принято 25 февраля после обследования канала, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Глава Крыма Аксёнов: решение о подаче воды на полуостров примут 25 февраля
  • РИА Новости

«Все узлы контролируются Вооружёнными силами России… Завтра утром наши инженеры ещё раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, там ещё нужна ручная регулировка напора. Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня», — сказал он в эфире «Крым-24».

Крым может принять «воду в канал», 25 февраля «решения должны быть приняты», приводит слова Аксёнова РИА Новости.

24 февраля в ходе спецоперации на Украине армия России обеспечила выход российских войск к Херсону.

Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и в дальнейшем восстановить подачу воды на полуостров Крым.

После возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу прекратилась.

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