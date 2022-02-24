Глава Крыма Аксёнов: решение о подаче воды на полуостров примут 25 февраля

Решение о подаче воды в Крым будет принято 25 февраля после обследования канала, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Все узлы контролируются Вооружёнными силами России… Завтра утром наши инженеры ещё раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, там ещё нужна ручная регулировка напора. Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня», — сказал он в эфире «Крым-24».

Крым может принять «воду в канал», 25 февраля «решения должны быть приняты», приводит слова Аксёнова РИА Новости.

24 февраля в ходе спецоперации на Украине армия России обеспечила выход российских войск к Херсону.

Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и в дальнейшем восстановить подачу воды на полуостров Крым.

После возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу прекратилась.