Глава РССП Шохин: российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться к кризисам

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Российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям, в нынешних условиях ему также придётся работать в сложных условиях, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во время встречи главы государства Владимира Путина с представителями российских деловых кругов.
Глава РССП Шохин: российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться к кризисам
  • РИА Новости

«Геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придётся работать в сложных условиях из-за ограничений разного рода. Я хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом научились переживать кризисы, но и российский бизнес начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям», — сказал Шохин.

По его словам, более того — бизнес научился решать задачи развития.

Ранее в МИД России заявили, что страна ответит зеркально на санкции западных стран.

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