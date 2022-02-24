Глава РССП Шохин: российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться к кризисам

Российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям, в нынешних условиях ему также придётся работать в сложных условиях, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во время встречи главы государства Владимира Путина с представителями российских деловых кругов.

«Геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придётся работать в сложных условиях из-за ограничений разного рода. Я хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом научились переживать кризисы, но и российский бизнес начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям», — сказал Шохин.

По его словам, более того — бизнес научился решать задачи развития.

Ранее в МИД России заявили, что страна ответит зеркально на санкции западных стран.