Москалькова: 20% поступающих на горячую линию омбудсмена звонков связаны с пандемией
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» Москалькова отметила, что граждан в том числе беспокоит лекарственное обеспечение, размещение в больницах, вопросы свободы передвижения, качество скорой помощи.
«Мы стараемся решать эти вопросы во взаимодействии и с Минздравом, и органами власти, а иногда с прокуратурой», — сообщила она.
Ранее Москалькова рассказала об итогах работы института уполномоченного по правам человека в России.