Москалькова: 20% поступающих на горячую линию омбудсмена звонков связаны с пандемией

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что 20% звонков, поступающих на горячую линию омбудсмена, связаны с пандемией COVID-19.

В беседе с «Российской газетой» Москалькова отметила, что граждан в том числе беспокоит лекарственное обеспечение, размещение в больницах, вопросы свободы передвижения, качество скорой помощи.

«Мы стараемся решать эти вопросы во взаимодействии и с Минздравом, и органами власти, а иногда с прокуратурой», — сообщила она.

Ранее Москалькова рассказала об итогах работы института уполномоченного по правам человека в России.