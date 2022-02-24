Москалькова: 20% поступающих на горячую линию омбудсмена звонков связаны с пандемией

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что 20% звонков, поступающих на горячую линию омбудсмена, связаны с пандемией COVID-19.
Москалькова: 20% поступающих на горячую линию омбудсмена звонков связаны с пандемией
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» Москалькова отметила, что граждан в том числе беспокоит лекарственное обеспечение, размещение в больницах, вопросы свободы передвижения, качество скорой помощи.

«Мы стараемся решать эти вопросы во взаимодействии и с Минздравом, и органами власти, а иногда с прокуратурой», — сообщила она.

Ранее Москалькова рассказала об итогах работы института уполномоченного по правам человека в России.

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