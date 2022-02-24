Истра приняла 2,1 млн туристов в 2021 году

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Подмосковная Истра приняла около 2,1 млн туристов в 2021 году.
Истра приняла 2,1 млн туристов в 2021 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Среди известных достопримечательностей городского округа — Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и музей «Новый Иерусалим».

Как отмечается, они являются объектами культурного наследия и входят в ряд региональных программ, среди которых «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Ранее руководитель круизной комиссии Российского союза туриндустрии Алексей Растегаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о концепции круизного туризма.

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