В Ленобласти зарегистрировали 1175 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Киришах (139), а также в Тихвине и Мурине.
С начала пандемии в регионе заболели 164,6 тыс. человек. Вылечились 115,5 тыс. жителей, в том числе 618 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Тульской области выявили 1015 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный штаб. Госпитализированы 84 пациента.
Общее число заболевших в регионе достигло 135 450. Выздоровели 89 896 человек, в том числе 3882 — за последние 24 часа.
Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.