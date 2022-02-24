В Ленобласти зарегистрировали 1175 случаев COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зарегистрировали 1175 случаев COVID-19 за сутки. Госпитализирован 131 человек.

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Киришах (139), а также в Тихвине и Мурине.

С начала пандемии в регионе заболели 164,6 тыс. человек. Вылечились 115,5 тыс. жителей, в том числе 618 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тульской области выявили 1015 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный штаб. Госпитализированы 84 пациента.

Общее число заболевших в регионе достигло 135 450. Выздоровели 89 896 человек, в том числе 3882 — за последние 24 часа.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.