В Москве собрали более 23 тысяч товаров для беженцев из Донбасса

В Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Комитет общественных связей и молодёжной политики столицы.

Сбор гуманитарной помощи организован в ресурсном центре «Мосволонтёр», а также в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.

Горожане приносят продукты питания, средства личной гигиены, обувь, детские товары, передаёт НСН.

«Спасибо москвичам за их неравнодушие и готовность прийти на помощь. Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары», — заявила председатель комитета Екатерина Драгунова, её слова приводит портал мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что в Центре содействия молодёжи Приморского края начался сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в регион жителей ДНР и ЛНР.