В Москве собрали более 23 тысяч товаров для беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
В Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.
В Москве собрали более 23 тысяч товаров для беженцев из Донбасса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Комитет общественных связей и молодёжной политики столицы.

Сбор гуманитарной помощи организован в ресурсном центре «Мосволонтёр», а также в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.

Горожане приносят продукты питания, средства личной гигиены, обувь, детские товары, передаёт НСН.

«Спасибо москвичам за их неравнодушие и готовность прийти на помощь. Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары», — заявила председатель комитета Екатерина Драгунова, её слова приводит портал мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что в Центре содействия молодёжи Приморского края начался сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в регион жителей ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить