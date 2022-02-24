В Приморье начался сбор гумпомощи для жителей Донбасса

Короткая ссылка
В Центре содействия молодёжи Приморского края начался сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в регион жителей ДНР и ЛНР.
В Приморье начался сбор гумпомощи для жителей Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.  

Жители могут сдавать сухое питание для детей до трёх лет, пластиковую посуду, в том числе соски-пустышки, гигиенические товары для детей — подгузники и салфетки. Кроме этого, принимаются схожие товары для маломобильных и пожилых граждан, а также шампуни, щётки, зубная паста и другие гигиенические продукты.

Жители края также могут сдать одежду для взрослых и детей и канцелярские принадлежности.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить