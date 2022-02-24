В Приморье начался сбор гумпомощи для жителей Донбасса

В Центре содействия молодёжи Приморского края начался сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в регион жителей ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Жители могут сдавать сухое питание для детей до трёх лет, пластиковую посуду, в том числе соски-пустышки, гигиенические товары для детей — подгузники и салфетки. Кроме этого, принимаются схожие товары для маломобильных и пожилых граждан, а также шампуни, щётки, зубная паста и другие гигиенические продукты.

Жители края также могут сдать одежду для взрослых и детей и канцелярские принадлежности.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.