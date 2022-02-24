Роскомнадзор призвал СМИ использовать только российские данные об операции ВС России

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Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников. Об этом заявил Роскомнадзор России.
Роскомнадзор призвал СМИ использовать только российские данные об операции ВС России
  • Legion-Media

«При подготовке материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, они (СМИ и информационные ресурсы. — RT) обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — сказано в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что за последние часы значительно возросло количество случаев распространения непроверенной и недостоверной информации.

Ранее в Минобороны России представителей СМИ предупредили о готовящихся и уже реализованных провокациях СБУ в отношении ситуации в стране.

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