Роскомнадзор призвал СМИ использовать только российские данные об операции ВС России

Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников. Об этом заявил Роскомнадзор России.

«При подготовке материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, они (СМИ и информационные ресурсы. — RT) обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — сказано в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что за последние часы значительно возросло количество случаев распространения непроверенной и недостоверной информации.

Ранее в Минобороны России представителей СМИ предупредили о готовящихся и уже реализованных провокациях СБУ в отношении ситуации в стране.