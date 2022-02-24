В Волгограде запустили горячую линию для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

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Горячую линию для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик открыли в Волгограде.
В Волгограде запустили горячую линию для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.

В Волгоградской и Ростовской транспортных прокуратурах начали принимать обращения от жителей Донбасса по вопросам соблюдения их прав.

Кроме того, уточняется, что вынужденные переселенцы могут оставить жалобу на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.

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