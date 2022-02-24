В Удмуртии проинспектировали пункты временного размещения для жителей ЛНР и ДНР

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В Удмуртии готовность двух пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик проверили представители местного правительства, Роспотребнадзора и прочих ведомств.
В Удмуртии проинспектировали пункты временного размещения для жителей ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

Ожидается прибытие 250 человек, в основном в их число входят женщины и дети, передаёт izh.kp.ru.

«Сегодня мы с коллегами убедились в том, что всё на местах готово к приёму людей в случае их прибытия. Будет обеспечено медобслуживание как с точки зрения тестирования прибывающих на COVID-19, так и с точки зрения круглосуточного дежурства специалистов. Бытовые условия соответствуют необходимым требованиям», — рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Как уточняет izhlife.ru, речь идёт о двух пунктах в Ижевске — на 90 и на 160 мест. Они находятся на территории санаториев города.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что границу России пересекли более 96 тыс. беженцев из Донбасса.

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