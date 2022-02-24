Более 200 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах

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В трёх московских аэропортах — во Внукове, в Домодедове и Шереметьеве — 24 февраля задержано и отменено более 200 рейсов.
Более 200 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах
  • РИА Новости

Такая информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В аэропорту Внуково задержаны 16 рейсов и 17 отменено, в Домодедове задержано семь и 96 рейсов отменено, в Шереметьеве задержано 18 и отменено 50 рейсов.

Ранее в связи с высокой угрозой безопасности полётов Россия с 24 февраля закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге страны из-за ситуации вокруг Украины.

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