Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
«Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил Небензя. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция.
Ранее российский лидер Владимир Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.