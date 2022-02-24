Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

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Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР.

«Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция.

Ранее российский лидер Владимир Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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