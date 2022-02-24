Путин объявил о неизбежном столкновении России с украинскими националистическими силами
«Cтолкновения России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени», — заявил Путин.
По его словам, ведущие страны НАТО поддерживают на Украине националистов и неонацистов, которые «не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией».
«Они, конечно же, полезут и в Крым, причём также как и на Донбасс», — сообщил глава государства.
Он также отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.
Ранее Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.