Путин принял решение о проведении спецоперации по защите Донбасса

Путин объявил о неизбежном столкновении России с украинскими националистическими силами

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Российский президент Владимир Путин в своём обращении заявил, что столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны.

«Cтолкновения России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени», — заявил Путин.

По его словам, ведущие страны НАТО поддерживают на Украине националистов и неонацистов, которые «не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией».

«Они, конечно же, полезут и в Крым, причём также как и на Донбасс», — сообщил глава государства.

Он также отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.

Ранее Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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