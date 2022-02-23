В Минобороны России прокомментировали слова британского министра обороны

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Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что в прошлом британская сторона «пнула царя Николая I» и сейчас Лондон «всегда может повторить это».
В Минобороны России прокомментировали слова британского министра обороны
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«Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и её историю», — заявил Конашенков.

По его словам, военным Великобритании следует учить историю, «чтобы своими жизнями не обогащать общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам».

«Куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады лёгкой кавалерии под командованием лорда Кардигана», — добавил представитель российского Минобороны.

Он подчеркнул, что именно этот «подвиг» англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в прошлом британская сторона «пнула царя Николая I» и сейчас Лондон «всегда может повторить это».

Он добавил, что президент России Владимир Путин допустил ту же ошибку, что в своё время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом без союзников.

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