Мария Бутина рассказала о том, как прошло голосование в Госдуме по договорам с ЛНР и ДНР
- © RT
«Вместе с единением было очень сильное напряжение, связанное с тем, что все прекрасно понимают, что времена настанут тяжёлые, тяжёлые для нас — депутатов, кто голосовал за. Тем не менее мы все не раздумывая это сделали, потому что людей в беде бросать — это не в нашем народе, вообще не в наших правилах», — сказала Бутина.
Накануне депутаты Государственной думы проголосовали за поправку о вступлении в силу договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.
Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров.