Мария Бутина рассказала о том, как прошло голосование в Госдуме по договорам с ЛНР и ДНР

Депутат Госдумы Мария Бутина в стриме RT «Летучка» рассказала о том, как прошло голосование о ратификации договоров о дружбе с ЛНР и ДНР.

«Вместе с единением было очень сильное напряжение, связанное с тем, что все прекрасно понимают, что времена настанут тяжёлые, тяжёлые для нас — депутатов, кто голосовал за. Тем не менее мы все не раздумывая это сделали, потому что людей в беде бросать — это не в нашем народе, вообще не в наших правилах», — сказала Бутина.

Накануне депутаты Государственной думы проголосовали за поправку о вступлении в силу договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров.