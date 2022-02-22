Специалист по безопасности Кувиков рассказал о схемах мошенников в предпраздничные периоды

Короткая ссылка
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал о схемах мошенников в предпраздничные периоды.
Специалист по безопасности Кувиков рассказал о схемах мошенников в предпраздничные периоды
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что рассылка электронных писем со «специальными предложениями» в преддверии праздников стала традицией, в том числе перед 23 февраля.

«Праздничная схема» мошенников проста: они создают сайт интернет-магазина, копируя визуально ресурс официальной компании. Для этого им достаточно использовать логотипы и фирменные цвета, а также зарегистрировать похожее по названию или написанию доменное имя. Затем при помощи почтовой рассылки, соцсетей и поисковых систем они продвигают свои сайты-клоны», — сообщил Кувиков.

По его словам, важно установить защитный софт на все свои устройства. Также не стоит переходить по ссылкам в электронном письме от незнакомых адресатов.

Если сайт вызывает сомнения, то его стоит перепроверить, отметил эксперт.

«При переходе на страницу оформления заказа убедитесь в наличии зелёного замка HTTPS рядом с адресом веб-сайта. Если его нет, лучше не вводить какие-либо личные и банковские данные», — добавил он.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить