Специалист по безопасности Кувиков рассказал о схемах мошенников в предпраздничные периоды

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал о схемах мошенников в предпраздничные периоды.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что рассылка электронных писем со «специальными предложениями» в преддверии праздников стала традицией, в том числе перед 23 февраля.

«Праздничная схема» мошенников проста: они создают сайт интернет-магазина, копируя визуально ресурс официальной компании. Для этого им достаточно использовать логотипы и фирменные цвета, а также зарегистрировать похожее по названию или написанию доменное имя. Затем при помощи почтовой рассылки, соцсетей и поисковых систем они продвигают свои сайты-клоны», — сообщил Кувиков.

По его словам, важно установить защитный софт на все свои устройства. Также не стоит переходить по ссылкам в электронном письме от незнакомых адресатов.

Если сайт вызывает сомнения, то его стоит перепроверить, отметил эксперт.

«При переходе на страницу оформления заказа убедитесь в наличии зелёного замка HTTPS рядом с адресом веб-сайта. Если его нет, лучше не вводить какие-либо личные и банковские данные», — добавил он.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.