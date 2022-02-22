Депутат Госдумы Бурматов высказался об идее штрафов за неправильное обращение с животными

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов высказался об идее штрафов за неправильное обращение с животными.

«Я поддерживаю идею коллег из Московской области в том, что за нарушения правил выгула надо штрафовать. Но для того, чтобы эти правила выгула были исполнимы и чтобы в принципе это можно было исполнить и реализовать, должны быть созданы условия инфраструктуры», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, площадок для выгула и специальных контейнеров в шаговой доступности нет.

Как отметил Бурматов, ненадлежащее содержание питомцев должно регулироваться ветеринарными правилами.

Ранее стало известно, что депутаты Московской областной думы предложили штрафовать за плохое содержание питомцев, небезопасный выгул и большое число животных на содержании.

Бурматов ранее заявил, что законопроект, регулирующий ответственность в случае нападения бездомных собак на людей, внесут в Госдуму в феврале текущего года.