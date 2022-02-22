В Самарской области открыли горячую линию для беженцев из Донбасса

Прокуратура Самарской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает volga.news.

По распоряжению прокурора области Сергея Берижицкого создана мобильная приёмная.

Также можно направить обращение через официальный сайт региональной прокуратуры.

Кроме того, стало известно, что Архангельская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, передают «Невские новости».

«Мы в Архангельской области, конечно, тоже готовы оказать всяческую поддержку русским людям, которые оказались в сложной ситуации», — заявил губернатор Александр Цыбульский на совещании регионального правительства.

В регионе идёт и сбор гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.