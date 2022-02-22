В Самарской области открыли горячую линию для беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
Прокуратура Самарской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав беженцев из Донбасса.
В Самарской области открыли горячую линию для беженцев из Донбасса
  • AP

Об этом сообщает volga.news.

По распоряжению прокурора области Сергея Берижицкого создана мобильная приёмная.

Также можно направить обращение через официальный сайт региональной прокуратуры.

Кроме того, стало известно, что Архангельская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, передают «Невские новости».

«Мы в Архангельской области, конечно, тоже готовы оказать всяческую поддержку русским людям, которые оказались в сложной ситуации», — заявил губернатор Александр Цыбульский на совещании регионального правительства.

В регионе идёт и сбор гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить