В Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.
«Во всех районах Тюменской области начали работу пункты сбора гуманитарной помощи. Жители региона могут передать в пункты приёма гуманитарной помощи предметы первой необходимости», — рассказали в инфоцентре.
Как отмечается, в пункты можно сдать постельное бельё, средства индивидуальной защиты, одежду, продукты питания, одноразовую посуду и многое другое.
Ранее телеканал «360» передавал, что Московская область направила гуманитарную помощь жителям Донбасса, эвакуированным в Россию.