В Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР

Во всех районах Тюменской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Во всех районах Тюменской области начали работу пункты сбора гуманитарной помощи. Жители региона могут передать в пункты приёма гуманитарной помощи предметы первой необходимости», — рассказали в инфоцентре.

Как отмечается, в пункты можно сдать постельное бельё, средства индивидуальной защиты, одежду, продукты питания, одноразовую посуду и многое другое.

Ранее телеканал «360» передавал, что Московская область направила гуманитарную помощь жителям Донбасса, эвакуированным в Россию.