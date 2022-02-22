В Удмуртии рассказали о помощи детям-беженцам из Донбасса

В Удмуртии рассказали о помощи, предусмотренной для детей-беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

Две школы и два детсада в Ижевске будут готовы принять детей, прибывающих из ДНР и ЛНР.

Председатель правительства региона Ярослав Семёнов поручил проработать вопрос организации учебного процесса.

«Ребята дошкольного возраста смогут посещать детские сады №95 и 270 Ижевска. Образовательный процесс будет организован в городских школах №42, 74. Сейчас в оперативном порядке формируется заявка в Минпросвещения на приобретение дополнительных учебников», — отметила, со своей стороны, министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Также стало известно, что из Тамбова в Донбасс отправились две фуры с гуманитарной помощью. Местные производители сектора АПК отправили свою продукцию. Кроме того, отправлены хозяйственно-бытовые принадлежности, передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.