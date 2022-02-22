В Краснодарском крае пройдёт более 1400 мероприятий в честь 23 Февраля

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В Краснодарском крае состоится более 1400 мероприятий в честь 23 Февраля.
В Краснодарском крае пройдёт более 1400 мероприятий в честь 23 Февраля
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В частности, запланированы тематические акции, турниры и выставки.

Например, в Сочи будет открыт бюст Герою Советского Союза и создателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову, а в Краснодаре представят экспозицию оружия времён Великой Отечественной войны.

Также состоится флешмоб «НашиМужчиныЛучшие» и марафон «Мой герой».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Симферополе, Керчи и Севастополе пройдёт праздничный салют в честь 23 Февраля.

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