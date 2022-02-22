В Симферополе, Керчи и Севастополе пройдёт праздничный салют в честь 23 Февраля

Праздничный салют в честь 23 Февраля пройдёт в десяти городах на юге России, в том числе в Симферополе, Керчи и Севастополе.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и самоходных пусковых установок в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе», — отмечается в сообщении.

Будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов. Запланировано 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Ранее телеканал «360» сообщал, что государственные и муниципальные музеи Московской области будут работать бесплатно 23 февраля и 8 марта.