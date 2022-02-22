В Симферополе, Керчи и Севастополе пройдёт праздничный салют в честь 23 Февраля
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и самоходных пусковых установок в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе», — отмечается в сообщении.
Будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов. Запланировано 30 залпов с интервалом в 30 секунд.
Ранее телеканал «360» сообщал, что государственные и муниципальные музеи Московской области будут работать бесплатно 23 февраля и 8 марта.