Дивизии ПВО отразили налёт условного противника в Свердловской области

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В Свердловской области прошли учения дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа. Лётчики поразили цели на высоте 25 км.
Дивизии ПВО отразили налёт условного противника в Свердловской области
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По сценарию, расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» должны были отразить налёт условного противника, передаёт ОТР.

Сообщается, что в ходе учений уничтожены были даже те снаряды, которые летели со скоростью 2 тыс. км/ч и меняли направление.

Всего в учениях были задействованы около 300 военнослужащих и свыше 50 единиц техники.

Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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