В ХМАО подготовили первую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Ханты-Мансийском автономном округе подготовили первую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает URA.RU.

«Из ХМАО три первые грузовые машины с гуманитарной помощью будут отправлены либо в ночь с 22 на 23 февраля, либо утром 23 февраля из Сургута и Нижневартовска, далее на очереди Ханты-Мансийск. Автомобили с гуманитарными грузами отправятся в Ростовскую область», — заявила первый замруководителя регионального исполкома «Единой России» Людмила Жукова.

По её словам, в состав груза входят продукты длительного хранения, гигиенические наборы, постельное бельё, одежда и игры для детей.

Как отметили в региональном Департаменте общественных и внешних связей, в сборах участвуют региональный добровольческий штаб «Мы вместе», волонтёры региональных отделений Российского Красного Креста, «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», другие общественные организации.

Также стало известно, что в Татарстане медицинские службы готовы принимать переселенцев из ДНР и ЛНР, передаёт «Реальное время». Министр здравоохранения региона Марат Садыков осуществляет контроль за организацией оказания медпомощи беженцам.

В санаториях, где разместятся жители Донбасса, будет организовано круглосуточное дежурство врачей.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.