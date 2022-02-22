Первая группа севастопольских волонтёров выехала в Ростовскую область

Первая группа севастопольских волонтёров в составе 30 человек выехала в Ростовскую область.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Среди них: психолог, юрист, два медика — детский и взрослый врачи. И плюс ещё волонтёры», — заявила руководитель волонтёрского штаба «Мы вместе — Севастополь» Виктория Кашлякова.

Также стало известно, что в Пермском крае объявили сбор вещей для беженцев из Донбасса, передаёт kp.ru со ссылкой на администрацию губернатора. Принимаются тёплые вещи, зимняя обувь, посуда, продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.