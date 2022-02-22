Исследование показало, как часто россияне совершают деловые поездки
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Раз в год в командировки ездят 27% респондентов. 12% опрошенных отправляются в другие города для решения вопросов бизнеса раз в месяц или чаще. Только у 3% опрошенных россиян работа никак не связана с командировками.
Четверть респондентов предпочитают в деловых поездках работать в коворкингах и выбирают отели, которые могут их предоставить. 30% в командировках работают в офисе компании, партнёра или клиента, к которым они едут, ещё 12% трудятся на выездных мероприятиях, 23% работают в номере отеля.
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