Попова сообщила о подготовке изменений в правила посещения театров, музеев и общепита

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Эпидемиологические особенности штамма коронавируса «омикрон» позволяют изменить ряд требований для посещения театров, музеев, общепита и фитнес-центров, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова сообщила о подготовке изменений в правила посещения театров, музеев и общепита
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

По её словам, сегодня есть возможность говорить о смягчении ряда требований.

«Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации... которая связана с вариантом «омикрон», — приводит ТАСС слова Поповой на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Она добавила, что сейчас будут учтены иные клинические и эпидемиологические особенности течения инфекции.

Ранее Попова заявила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом наблюдаются в 51 российском регионе.

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