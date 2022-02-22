Попова сообщила о подготовке изменений в правила посещения театров, музеев и общепита

Эпидемиологические особенности штамма коронавируса «омикрон» позволяют изменить ряд требований для посещения театров, музеев, общепита и фитнес-центров, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, сегодня есть возможность говорить о смягчении ряда требований.

«Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации... которая связана с вариантом «омикрон», — приводит ТАСС слова Поповой на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Она добавила, что сейчас будут учтены иные клинические и эпидемиологические особенности течения инфекции.

Ранее Попова заявила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом наблюдаются в 51 российском регионе.