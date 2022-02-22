Сенатор Ковитиди назвала судьбоносным решение о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала ратификацию договоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Сегодня единодушие Совета Федерации и торжественность присутствовали с первых минут, как только мы вошли в зал. Хочется отметить, что все субъекты Российской Федерации, все регионы России единодушны в своей поддержке решения президента о признании ДНР и ЛНР. Это закономерное, судьбоносное решение», — отметила сенатор.

Ранее Совфед ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.