Сенатор Ковитиди назвала судьбоносным решение о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала ратификацию договоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Сенатор Ковитиди назвала судьбоносным решение о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Сегодня единодушие Совета Федерации и торжественность присутствовали с первых минут, как только мы вошли в зал. Хочется отметить, что все субъекты Российской Федерации, все регионы России единодушны в своей поддержке решения президента о признании ДНР и ЛНР. Это закономерное, судьбоносное решение»,  — отметила сенатор.

Ранее Совфед ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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