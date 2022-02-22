Лавров: Минские соглашения были похоронены не один год назад из-за Киева

Минские договорённости были похоронены уже не один год по причине действий украинской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В ситуации, когда минские договорённости были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и даже, может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договорённости уже были похоронены, похоронены не нами», — приводит РИА Новости слова Лаврова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Донбассу было отказано в праве вести переговоры с Киевом.

Ранее Народный совет ДНР принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой.