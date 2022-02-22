Лавров: Минские соглашения были похоронены не один год назад из-за Киева

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Минские договорённости были похоронены уже не один год по причине действий украинской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Минские соглашения были похоронены не один год назад из-за Киева
  • AP

«В ситуации, когда минские договорённости были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и даже, может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договорённости уже были похоронены, похоронены не нами», — приводит РИА Новости слова Лаврова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Донбассу было отказано в праве вести переговоры с Киевом.

Ранее Народный совет ДНР принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой.

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