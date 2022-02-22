Около 1,4 млн квадратных метров жилья планируется ввести в Москве в 2022 году по реновации

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Около 1,4 млн кв. м жилья по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2022 году, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Около 1,4 млн квадратных метров жилья планируется ввести в Москве в 2022 году по реновации
  • Legion-Media

«Мы продолжаем наращивать объёмы строительства жилья по программе реновации — в этом году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию «стартовых» домов мощностью около 1,4 млн кв. м жилья и передачу под заселение около 1,1 млн «квадратов»,  — сказал Бочкарёв.

По его словам, всего в 2022 году планируется начать переселение порядка 37 тыс. участников программы.

«Также в этом году мы продолжим работу по подбору «стартовых» площадок в соответствии с потребностью программы», — добавил Бочкарёв.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года, она касается около 1 млн москвичей. Для её реализации подобрано 534 стартовые площадки.

Как сообщалось ранее, в Московской области планируют построить 20 современных школ и 23 детских сада к концу 2022 года.

В реализацию проектов вложат более 22 млрд рублей.

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