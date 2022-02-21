В Подмосковье построят 43 образовательных центра в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Строительство школ и детских садов в регионе, ремонт действующих образовательных центров — важнейшее направление в развитии системы образования», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова.
Как уточняется, за прошедшие пять лет в регионе открыли 118 школ и 116 детских садов. В 107 школах и 145 детских садах провели капитальный ремонт.
Как ранее сообщала НСН, за 2021 год в Москве заключили договоры аренды для строительства 12 образовательных учреждений.