В Подмосковье построят 43 образовательных центра в 2022 году

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В Московской области планируют построить 20 современных школ и 23 детских сада к концу 2022 года. В реализацию проектов вложат более 22 млрд рублей.
В Подмосковье построят 43 образовательных центра в 2022 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает телеканал «360».

«Строительство школ и детских садов в регионе, ремонт действующих образовательных центров — важнейшее направление в развитии системы образования», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова.

Как уточняется, за прошедшие пять лет в регионе открыли 118 школ и 116 детских садов. В 107 школах и 145 детских садах провели капитальный ремонт.

Как ранее сообщала НСН, за 2021 год в Москве заключили договоры аренды для строительства 12 образовательных учреждений.

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