Аналитики назвали самые популярные товары к 23 Февраля
- Gettyimages.ru
Об этом пишет газета «Известия».
«Согласно данным продаж с 7 по 20 февраля, наиболее популярным подарком на 23 февраля станут носки. По сравнению с прошлым годом рост продаж в штуках составил 58%. На втором месте — трусы (+73%), на третьем — дезодоранты (+149%)», — сообщили в пресс-службе компании.
В пятёрку самых востребованных праздничных товаров также вошли ремни (+98%) и пены для бритья (+134%). В десятке оказались кошельки, электрические бритвы, машинки для стрижки волос, галстуки и армейские сухпайки.
Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.