Аналитики назвали самые популярные товары к 23 Февраля

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В онлайн-ретейлере Wildberries сообщили, что предметы одежды, аксессуары и средства гигиены стали самыми востребованными подарками ко Дню защитника Отечества: спрос на эти товары вырос на десятки процентов по сравнению с 2021 годом.
Аналитики назвали самые популярные товары к 23 Февраля
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Об этом пишет газета «Известия».

«Согласно данным продаж с 7 по 20 февраля, наиболее популярным подарком на 23 февраля станут носки. По сравнению с прошлым годом рост продаж в штуках составил 58%. На втором месте — трусы (+73%), на третьем — дезодоранты (+149%)», — сообщили в пресс-службе компании.

В пятёрку самых востребованных праздничных товаров также вошли ремни (+98%) и пены для бритья (+134%). В десятке оказались кошельки, электрические бритвы, машинки для стрижки волос, галстуки и армейские сухпайки.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.

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