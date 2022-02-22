Председатель Госдумы Володин направил соглашения с ЛНР и ДНР в профильные комитеты

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин направил соглашения с ЛНР и ДНР в профильные комитеты нижней палаты парламента.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В сообщении говорится, что внесённые президентом в Госдуму для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР направлены в профильные комитеты.

Документы, в частности, направили в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также Путин подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.