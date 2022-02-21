Путин: так называемый цивилизованный мир предпочитает не замечать геноцида в Донбассе

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«Цивилизованный мир» предпочитает не замечать происходящего в Донбассе геноцида, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: так называемый цивилизованный мир предпочитает не замечать геноцида в Донбассе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он отметил, что сейчас почти ни одного дня не обходится без обстрела населённых пунктов Донбасса.

«Так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать. Как будто и нет ничего, всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 млн человек», — сказал Путин в своём обращении.

По его словам, это происходит, потому что эти люди не согласились с произошедшим в 2014 году переворотом на Украине.

Ранее Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

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