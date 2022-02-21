Риелтор Барсуков дал советы по оформлению ипотеки

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал советы по оформлению ипотеки.

«Если вы понимаете, что у вас доход стабилен и в течение этого года вы потянете тот ипотечный платёж, который есть сейчас, делайте», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как считает Барсуков, 2022 год может пройти под знаком стабильных цен.

«Мы сидим в сценарии, когда цены могут остаться на месте или вырасти. Это самая большая вероятность», — предположил он.

По его словам, с точки зрения выгоды есть все шансы, что, не купив объект недвижимости сейчас, в будущем потенциальный покупатель увидит цену выше.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.