Самарская область отправила гуманитарную помощь беженцам из Донбасса в Ростовскую область
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Об этом сообщает volga.news.
«Самарская область одной из первых объявила о своей готовности принять переселенцев. Рассчитываем, что завтра первые вынужденные переселенцы прибудут на территорию Самарской области. Я уверен, что вместе с жителями региона создадим все условия, чтобы помочь, поддержать этих людей, которые лишились своего крова», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.
В составе гуманитарной помощи — 5 тонн средств гигиены, около тонны средств индивидуальной защиты, 1,5 тонны продуктов питания и кондитерских изделий, передаёт sova.info.
Ранее сообщалось, что Московская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса, эвакуированным в Россию.