Самарская область отправила гуманитарную помощь беженцам из Донбасса в Ростовскую область

Самарская область отправила первую 20-тонную фуру с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса в Ростовскую область.

Об этом сообщает volga.news.

«Самарская область одной из первых объявила о своей готовности принять переселенцев. Рассчитываем, что завтра первые вынужденные переселенцы прибудут на территорию Самарской области. Я уверен, что вместе с жителями региона создадим все условия, чтобы помочь, поддержать этих людей, которые лишились своего крова», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

В составе гуманитарной помощи — 5 тонн средств гигиены, около тонны средств индивидуальной защиты, 1,5 тонны продуктов питания и кондитерских изделий, передаёт sova.info.

Ранее сообщалось, что Московская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса, эвакуированным в Россию.