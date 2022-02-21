Подмосковье направит гумпомощь эвакуированным жителям Донбасса

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Московская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса, эвакуированным в Россию.
Подмосковье направит гумпомощь эвакуированным жителям Донбасса
  • © Андрей Архипов
  • РИА Новости

Груз в ближайшее время отправится в Ростовскую область, передаёт телеканал «360».

«Порядка 40 т питьевой воды и 5 т хлебобулочных изделий будут направлены первыми фурами на территорию Ростовской области. В дальнейшем эти заказы будем формировать в рамках потребностей, которые будут нам присылать», — уточнил председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Формированием партий помощи занимаются волонтёры. 

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.

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