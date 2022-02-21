Психолог Данилова высказалась об особенностях работы на удалёнке

Психолог Елена Данилова высказалась об особенностях работы на удалёнке.

«Для кого-то удалёнка стала настоящим испытанием и проверкой на прочность — организовать офисную атмосферу оказалось непросто. Домашние дела отвлекают от рабочих вопросов», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, внешние стимулы, такие как привычная командная атмосфера, оказались эффективнее, чем домашний комфорт и возможность перекусить у компьютера.

Как отметила Данилова, многие захотели вернуться в офис в том числе из-за отсутствия чёткого графика, невозможности сменить обстановку, отсутствия необходимого пространства.

«Для многих самоизоляция стала увеличительным стеклом для их отношений с собой, партнёром, коллективом. И не все оказались готовы встретиться с такой действительностью. Поэтому, получив такой опыт, многие оценили достоинства работы вне дома и преимущества офиса перед домашними хлопотами», — добавила эксперт.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН дал советы по организации рабочего пространства на удалёнке.