Психолог Данилова высказалась об особенностях работы на удалёнке

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Психолог Елена Данилова высказалась об особенностях работы на удалёнке.
Психолог Данилова высказалась об особенностях работы на удалёнке
  • Gettyimages.ru

«Для кого-то удалёнка стала настоящим испытанием и проверкой на прочность — организовать офисную атмосферу оказалось непросто. Домашние дела отвлекают от рабочих вопросов», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, внешние стимулы, такие как привычная командная атмосфера, оказались эффективнее, чем домашний комфорт и возможность перекусить у компьютера.

Как отметила Данилова, многие захотели вернуться в офис в том числе из-за отсутствия чёткого графика, невозможности сменить обстановку, отсутствия необходимого пространства.

«Для многих самоизоляция стала увеличительным стеклом для их отношений с собой, партнёром, коллективом. И не все оказались готовы встретиться с такой действительностью. Поэтому, получив такой опыт, многие оценили достоинства работы вне дома и преимущества офиса перед домашними хлопотами», — добавила эксперт.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН дал советы по организации рабочего пространства на удалёнке.

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