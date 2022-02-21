Минюст отправил в Ростовскую область мобильные бригады юридической помощи жителям ДНР и ЛНР

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RT
Мобильные бригады государственных юридических бюро приехали в Ростовскую область для оказания бесплатной юридической помощи гражданам самопровозглашённых ДНР и ЛНР, находящимся в пунктах временного размещения на территории региона. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции.
Минюст отправил в Ростовскую область мобильные бригады юридической помощи жителям ДНР и ЛНР
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Основные вопросы, с которыми обращаются эвакуированные жители ДНР и ЛНР, — это оформление статуса временного убежища, в том числе и для несовершеннолетних, получение выплат, вопросы получения гражданства, регистрации, возможности трудоустройства», — сообщил заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын.

Первые консультации специалистов мобильных бригад прошли вечером 20 февраля в Неклиновском районе Ростовской области, уточнили в ведомстве. За полтора часа правовую помощь получили порядка 30 человек. 21 февраля специалисты приняли в мобильных пунктах более 100 человек.

Практика оперативных правовых консультаций будет распространена на все регионы, которые примут эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявили в министерстве.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с благодарностью за отношение к жителям Донбасса.

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