Минюст отправил в Ростовскую область мобильные бригады юридической помощи жителям ДНР и ЛНР
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- РИА Новости
«Основные вопросы, с которыми обращаются эвакуированные жители ДНР и ЛНР, — это оформление статуса временного убежища, в том числе и для несовершеннолетних, получение выплат, вопросы получения гражданства, регистрации, возможности трудоустройства», — сообщил заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын.
Первые консультации специалистов мобильных бригад прошли вечером 20 февраля в Неклиновском районе Ростовской области, уточнили в ведомстве. За полтора часа правовую помощь получили порядка 30 человек. 21 февраля специалисты приняли в мобильных пунктах более 100 человек.
Практика оперативных правовых консультаций будет распространена на все регионы, которые примут эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявили в министерстве.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с благодарностью за отношение к жителям Донбасса.