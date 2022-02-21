В Челябинской области начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Челябинской области начался сбор гуманитарной помощи для беженцев, прибывающих из Донбасса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение партии «Единая Россия».

«Утверждён список товаров первой необходимости для беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В этот перечень вошли бутилированная вода для кулеров, детское питание (сухое), кофе, чай, гели, зубная паста, шампунь, зубные щётки, детские памперсы, мыло, полотенца, средства женской гигиены, туалетная бумага и одноразовая посуда», — отмечается на сайте отделения.

Пункты сбора открыты в Златоусте, Копейске, Троицке и Красноармейском районе.

Также стало известно, что на заседании оперативного штаба в Нижегородской области обсудили вопросы помощи жителям Донбасса, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Нижегородскую область едет около тысячи человек, половина из них — дети. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку в этот сложный период. Оставить свой дом в такой ситуации — колоссальный стресс, особенно для ребёнка», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Московскую область 22 февраля.