В Челябинской области начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение партии «Единая Россия».
«Утверждён список товаров первой необходимости для беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В этот перечень вошли бутилированная вода для кулеров, детское питание (сухое), кофе, чай, гели, зубная паста, шампунь, зубные щётки, детские памперсы, мыло, полотенца, средства женской гигиены, туалетная бумага и одноразовая посуда», — отмечается на сайте отделения.
Пункты сбора открыты в Златоусте, Копейске, Троицке и Красноармейском районе.
Также стало известно, что на заседании оперативного штаба в Нижегородской области обсудили вопросы помощи жителям Донбасса, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В Нижегородскую область едет около тысячи человек, половина из них — дети. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку в этот сложный период. Оставить свой дом в такой ситуации — колоссальный стресс, особенно для ребёнка», — заявил губернатор Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Московскую область 22 февраля.